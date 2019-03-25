banner255
Garga inadı
Garga inadı
36 0
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
5 0
 
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
107 0
"Kıbrıslı Türk gençler hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıkıyor"
15 0
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
20 0
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
669 0
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
386 0
banner82

Kimsenin canını tehlike atmaya hakkı yok

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Mağusa bölgesinde rastladığı fotoğraftaki kalas yüklü kamyonet nedeniyle korkulu anlar yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

banner262
Kimsenin canını tehlike atmaya hakkı yok
banner267

Fotoğrafta da görüldüğü gibi inşaatlarda karkas kurmak için kullanılan tahta kalas yüklü kamyonetin adeta yere yapıştığını söyleyen vatandaşımız “Kamyonet o kadar yüklendi ki bir sağa bir sola yalpalıyordu. Yanından geçerken sanki üzerimize düşecekmiş gibi hissettik” dedi.

Bu kadar yükü bu kamyonetin taşımasının yol güvenliği için büyük tehlike olduğunu belirten vatandaşımız “Aşırı yük nedeniyle bu kamyonetin kontrolü çok zor. Sürücüsü ansızın dümenin kontrolünü birilerinin üzerine çıkacak. Ayrıca bu araç bu kadar yükü taşıyamadığı için kısa zaman içinde makinesi de iflas edecek” diye konuşarak sitemlerini aktardı.

Bu şekilde yükleyerek kimsenin canını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı olmadığını da sözlerine ekleyen vatandaşımız gerek sürücüsü gerekse müteahhidinin biraz daha sorumlu hareket etmesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.