Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa Surlarçi bölgesinden vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirerek, ülkemizin her geçen gün biraz daha üçüncü dünya ülkelerine yaklaştığını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız "Burası Lefkoşa’daki Surlariçi’nde bulunan Selen Oto Park yolundaki Arab Ahmet Cami önüdür. 2 yıldır durum budur. Tam bir ‘Ben Kıbrıs’tan başka yerde yaşayamam vakası” diyerek bu aracın büyük bir tehlike yarattığını ifade ettiler.

Her an bir çocuğun üzerine düşebileceğini zira bir kriko üzerinde durduğunu söyleyen vatandaşlarımız, özellikle Lefkoşa’nın en işlek bölgesinde böyle bir duruma halen müdahale edilmemesinin şaşkınlığını yaşadıklarını kaydettiler.

“Bu araç birilerinin üzerine devrilse ve birilerinin canı yansa o zaman suçlu kim olacak. Bu aracın bulunduğu yer kamuya açık bir yol ve bu nedenle herkes oradan geçip gitmekte” diyen vatandaşlarımız, birilerinin canı yanmadan en kısa zamanda bu aracın oradan kaldırılmasını temenni ettiler