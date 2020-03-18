banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
196 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
193 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
57 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
28 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
88 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
58 0
banner374

Kıb-Tek, ucuz tarifeye geçerek dayanışma göstermeli

banner27

Kıb-Tek, ucuz tarifeye geçerek dayanışma göstermeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı ülkede alınan önlemler çerçevesinde insanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılar nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını ancak bunun aile bütçesine ekstra maliyetler getirdiğini savunarak düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle kentlerde insanlarımızın daha çok risk altında olduğu için evlerinde çıkmamaya özen gösterdiğini aktaran vatandaşlarımız “Evimizde kaldıkça daha bazla elektrik tüketimi oluyor. Örneğin daha önce haftada iki kez çamaşır yıkanırken bu olay 4’e çıktı. Evde kaldığımız için elektrikli fırınlarda pasta börek işi arttı” dediler.

Bu arada hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi üzerine klimaların veyahut elektrikli sobaların yeniden çalışmaya başladığını aktaran vatandaşlarımız, bu nedenlerle Kıb-Tek yetkililerinin tarifelerinde değişikliğe giderek halka dayanışmasını göstermesi gerektiğini vurguladılar.

Zaten dünyada petrol fiyatlarının oldukça gerilediğini bu nedenle Kıb-Tek santrallerinde kullanılan akaryakıt giderlerinin de düştüğüne dikkat çeken vatandaşlarımız, Kıb-Tek yetkililerini ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı bu konuda göreve davet ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.