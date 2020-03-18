Kıb-Tek, ucuz tarifeye geçerek dayanışma göstermeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı ülkede alınan önlemler çerçevesinde insanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılar nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını ancak bunun aile bütçesine ekstra maliyetler getirdiğini savunarak düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle kentlerde insanlarımızın daha çok risk altında olduğu için evlerinde çıkmamaya özen gösterdiğini aktaran vatandaşlarımız “Evimizde kaldıkça daha bazla elektrik tüketimi oluyor. Örneğin daha önce haftada iki kez çamaşır yıkanırken bu olay 4’e çıktı. Evde kaldığımız için elektrikli fırınlarda pasta börek işi arttı” dediler.

Bu arada hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi üzerine klimaların veyahut elektrikli sobaların yeniden çalışmaya başladığını aktaran vatandaşlarımız, bu nedenlerle Kıb-Tek yetkililerinin tarifelerinde değişikliğe giderek halka dayanışmasını göstermesi gerektiğini vurguladılar.

Zaten dünyada petrol fiyatlarının oldukça gerilediğini bu nedenle Kıb-Tek santrallerinde kullanılan akaryakıt giderlerinin de düştüğüne dikkat çeken vatandaşlarımız, Kıb-Tek yetkililerini ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı bu konuda göreve davet ettiler.