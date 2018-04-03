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Kıb-Tek ne iş yapıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi köylerinden Mormenekşe sakini vatandaşlarımız, köylerinde bir süreden beridir sokak aydınlatma lambalarının daha güneş batmasına uzun bir süre olmasına rağmen yanmaya başladığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kıb-Tek ne iş yapıyor?
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“Saygıdeğer KIB-TEK yetkilileri, Mormenekşe'de güpegündüz yanan sokak lambalarının parasını sizin ödemediğiniz belli.” diyerek Kıb-Tek yöneticilerine seslenen Mormenekşe sakini vatandaşlarımız, Kıb-Tek çalışanlarına  bildirmelerine rağmen lambaların daha karanlık olmadan birkaç saat önce yanmaya başladığını ve bu durumun günlerdir böyle olduğunu vurguladılar.

Mormenekşe sakinleri “Bu durum sizleri değil belki ama bizleri rahatsız ediyor. Pahalı olduğu için bizim kullanamadığımız elektriği böyle israf etmek neden?”diye sorgulayarak ülkemizde özellikle elektrik tasarrufunun çok önemli olduğunun altını çizdiler. 

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