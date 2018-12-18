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“Keyfi işlere neden müdahale etmiyorlar?”

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkede bazı kişilerin veya kuruluşların keyfi vari işler yaptığını savunarak bu konuda sitemlerini dile getirdiler.

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“Keyfi işlere neden müdahale etmiyorlar?”
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Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Kuzey sahil yolunun Karpaz uzantısı olan Yedikonuk köyüne ait Yudi bölgesindeki sözde karavan alanı olduğunu belirterek, buranın Büyükkonuk Belediyesi tarafından kiralandığını ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, “Burası Orman Dairesi’ne ait ve beton dökülemeyeceğini halkımız çok iyi bilmektedir. Büyükkonuk Belediyesi burayı kiraya veriyor ve buraya beton döküldüğü belediyeye söylenmesine rağmen müdahale etmiyor. Yok mu buna dur diyecek birileri?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin deniz kıyısına 50 ile 100 metrelik bir mesafede olduğunu belirten bölge sakinleri, buralara beton dökülemeyeceğinin herkes tarafından bilinmesine karşın neden böyle bir girişim yapıldığını sorguladılar.

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