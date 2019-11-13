Kervansaray’da denize akıtılan nedir?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, sonbahar aylarıyla birlikte Girne bölgesinde birçok plajın hizmet vermediğini ancak yabancıların halen denize girdiğini belirterek, buna karşılık plajların bilinçsizce kirletildiğini iddia ederek görüşlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız, Girne Belediyesi’nin işletmesinde olup bir aydır hergün insan dolu olduğu halde çalıştırılmayan Kervansaray Plajı’nda insanların denize girip yüzmeye devam ettiğini iddia ederek buna rağmen bu plaja kanalizasyon suyunun akıtıldığını söyledi.

Gönderdiği fotoğrafta da görüldüğü gibi denize kanalizasyon suyunun akıtıldığını belirten vatandaşımız “Biri bize bu denize sürekli akıp şimdi gün yüzüne çıkanın ne olduğunu açıklasın, Çevre Dairesi ve Belediyeyi hem buradan hem de telefoniyen arayarak acil göreve davet ediyorum” dedi.

Bu denize akan kanalizasyon suyuyla hastalık yayıldığını savunan vatandaşımız, “İnşallah bu bölgede yaşayan yabancılar bu kanalizasyon suyundan dolayı hastalık kapmazlar. Aksi takdirde bölgede salgın olması ihtimaldir” diyerek sözlerini tamamladı.