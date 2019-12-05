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Kazılan hendekten dolayı evime giremiyorum

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan mağdur bir vatandaşımız, Belediye’nin kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı nedeniyle yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaşarak isyanını aktardı.

Kazılan hendekten dolayı evime giremiyorum

Vatandaşımız, “5 gündür uğraştığım bir problemi yazmak istiyorum. Girne’de yaşıyorum. Evimin önüne resmen savaş hendeği açtılar. Özür dilerim evimin önüne değil evimin etrafına! Evime giremiyorum” diyerek iki gündür, polis ve belediye dahil aramadığı yer kalmadığını belirtti.

Vatandaşımız, evine giriş yapabilmesi için kazılan hendeğin üzerine bir metal köprü gibi bir şey konulması gerektiğini ifade ederek “En azından benim üstünde yürüyebileceğim bir metal köprü koymaları gerekirdi onu da koymadılar. Kazı hala devam ediyor. O toprakların üstünden atlayarak çamur içinde en kötüsü de düşüp bir yerimi kırma tehlikesiyle her gün evime zar zor geçiyorum” dedi.

Belediyeden bir zabıta gelip kontrol ettiğini ve kendisini haklı bulduğunu ama bir şey yapamadığını aktaran vatandaşımız “Arabamı da iki sokak öteye park ediyorum. Çünkü garajı mı da kapattılar. Sokak boyu devam ediyor bu hendek. Gerçekten perişan oldum kaç gündür" diye konuştu.

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