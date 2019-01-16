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Kayalara dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl kış aylarındaki bereketli yağmurların başta çiftçiler olmak üzere herkesin yüzünü güldürdüğünü ancak araç sürücülerini endişelendirdiğini dile getirerek, dün fotoğrafını çektikleri bu görüntüyü bizlerle paylaşarak tedirginliklerini paylaştılar.

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Kayalara dikkat
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Fotoğrafta görülen kayayı dün sabahleyin Lefkoşa – Girne anayolu üzerindeki St. Hillarion yolunda çektiklerini aktaran vatandaşlarımız, yağan yağmurlar sonucunda toprağın artık su tutmaz hale geldiğini ve birçok bölgede toprak kaymalarının olduğunu kayaların yola düştüğünü anlattılar.

Vatandaşlar, “Bu kaya herhalde yukardan bir yerlerden yuvarlanarak yola düştü. İyi ki birilerinin yoldan geçerken üzerine düşerek bir felaket yaşanmadı. Ancak bu gidişle böyle görüntüler daha da çoğalacak. Zira ülkede hem kuraklığını hem de dağların yontulması nedeniyle birçok yerde bitki örtüsünün kaybolması nedeniyle bu gibi kayalar yollara düşüyor ve düşmeye de devam edecek” dediler.

Bu gibi kayaların yollara düşebileceğini hesaplayarak yağmurlu günlerde dağ yollarından dikkatli yolculuk yapmaları konusunda diğer sürücüleri uyarak vatandaşlarımız, “İnşallah birilerinin canı yanmaz” dediler.

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