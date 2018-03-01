“Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu üyelerinin gerçekleştirdiği bir etkinliğin kaş yaparken göz çıkartmak olduğunu iddia ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu üyelerinin Orman Dairesi’nin de katkılarıyla geçtiğimiz hafta sonu Alevkayası bölgesinde çam ağaçlarına kuş yuvaları yerleştirdiğini gördüklerini aktaran vatandaşlarımız, ancak burada büyük bir yanlış yapıldığını ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, çam kese böcekleriyle mücadele için Hüseyin Paralik Ltd. tarafından üretilen 210 adet yuva, çam kese böcekleriyle etkili bir şekilde savaşan göçmen kuşlara yuva olması amacıyla ağaçlara yerleştirilen kuş yuvaları için ağaçlara çivi çakılmasının yanlış olduğunu kaydettiler.

Ağaçlara çivi çakılmasının dünyada kabul edilir bir durum olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, çakılan çiviyle bir ağacın yaralandığını ve hatta ölümüne neden olduğunu iddia ettiler.

“Çam kese böcekleriyle savaşılacak diye yapılan bu etkinlik tam olarak kaş yapayım derken göz çıkarmak anlamı taşımaktadır” diyen çevreci vatandaşlarımız, bu yuvaları farklı yöntemlerle ağaçlara zarar vermeyecek şekilde asmak gerektiğini sözlerine eklediler.