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Kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin birçok yönüyle dünyada eşsiz olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir
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Son yıllarda özellikle büyük yerleşim yerlerinde görme engelliler için kaldırımlara döşenen sarı şerit yürüyüş yollarının çok güzel bir gelişme olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ancak bazı yerlerde yapılan yanlışların tam anlamıyla kaş yapayım derken göz çıkarma olduğunu söylediler.

Fotoğrafta görülen kaldırımın büyük şehirlerimizden birinde yeni yapılan bir kaldırım olduğunu  belirten vatandaşlarımız “Kaldırım yaparken görme engellileri de düşünmek güzel. Ancak kaldırım olan yerde ve üstelik görme engellilerin kullanması için yapılan yürüyüş yolu içine drenaj çukurunun konulması hangi akla hizmettir. Bu drenaj çukuruna normal insanlar bile düşebilir. Karanlıkta bu kaldırımı kullananları Allah acısın” diyerek sitemlerini paylaştılar.

 

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