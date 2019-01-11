'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda engelli hakları konusunda toplum olarak duyarlılık oluşturmaya başlandığını ancak bazı kişilerin bu duyarlılık olayını abarttığını ifade ederek, bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi park yeri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Canım ülkemin içinde bulunduğu psikolojik durum. Engelli park yerine park etmedik, ama tüm girişlerini itina ile kapattık.” diyerek sürücülerin kaş yapayım derken göz çıkardığını vurguladılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi engelli park yerinin boş bırakıldığını belirten vatandaşlarımız, ancak bu park yerine girecek olan veyahut çıkacak olanın nasıl çıkacağının belli olmadığını vurgulayarak, “Sürücülerin bir park yerine park ederken giriş çıkışı kapatmaması gerektiğini bilmesi gerekir. Ancak insanlarımızın artık kimseye saygısı kalmadığı için arabasını giriş çıkışa park ederek kaçıp gitmiş” diye konuştular.