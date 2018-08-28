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Karpuz mu yoksa kurbanlık mı keseceklerdi anlamadım

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız, bayram sonrasında bir büyük markette yaşadıkları ilginç olayı bizlerle paylaşarak hayretlerini dile getirdi.

Karpuz mu yoksa kurbanlık mı keseceklerdi anlamadım
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“Dün akşam Lefkoşa’da büyük bir süpermarkete gittim karpuz almak için. Gerek buzdolabında yer olmadığı gerek bozulmadan erken tüketilmesi bakımından yarım karpuz almayı tercih ettik hep.” diyen vatandaşımız böylece karpuzun içini görme imkanı da olduğunu ifade etti.

Marketteki görevlinin kendisine "bu saatten sonra karpuz kesemeyiz" dediğini belirten vatandaşımız, kaderlerine razı olduklarını ve çocuklarıyla bölüşeceklerini düşünerek bir karpuz aldığını ve bunun da 24 TL tuttuğunu anlattı.

“Hem taşımada kolaylık olur, hem de 3. Kattaki evine uğrayacağım oğluma yarısını bırakırım diye düşünerek, karpuzun ikiye bölünmesini rica ettim. Oradaki görevliler "Fiyat değişir" dediler. Şaka sandım. "Kurban Bayramında kurbanlık mı kesiyorsunuz" dedim ama onlar Hesabini da yaptılar” diyen vatandaşımız kendisinden 24 TL'lik karpuza 29 TL ödemesi gerektiğini söylediklerini dile getirdi.

Yani kendisinden bir karpuzu bıçakla ikiye bölme bedeli olarak 5 TL talep edildiğini söyleyen vatandaşımız “Kestirmeden aldım. Kasada ödeme yapmakta olan tanıdıklara da anlattım durumu. Onlar da hayret etti ama kasiyerler etmedi. Kasiyerler de sitemli idi ayni uygulamaya maruz kaldıkları için...” dedi

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