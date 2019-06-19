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Karpuz kavun üreticisi dertli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üreticiler, ülkemizde sulu tarımın gün geçtikçe zorlaştığını ve özellikle yaz sebze meyve üretiminin büyük sıkıntı yarattığını dile getirerek, bizlere yaşadıkları sıkıntıları aktardılar.

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Karpuz kavun üreticisi dertli
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Üreticilerimiz, özellikle yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuz ve kavunun üretiminin her geçen yıl biraz daha zorlaştığını ancak hem rekolte hem de fiyat yönünden bu zorluğa değecek değere ulaşamadıklarını dile getirdiler.

Karpuzun oldukça fazla suya ihtiyaç duyan bir meyve olduğuna dikkat çeken üreticilerimiz, ancak son yıllarda kuraklık nedeniyle yer altı sularının çok azaldığını bu nedenle de sulamak için başka yerlerden su satın almak durumunda kaldıklarını ve bu nedenle de masrafın ikiye katlandığını kaydettiler. Masraflarının ikiye katlanmasına karşın ürünlerini satmakta zorlandıklarını ve çok düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kaldıklarını ifade eden üreticilerimiz, ülkede hal yasasının bir an önce uygulamaya geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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