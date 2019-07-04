Karpaz’ı bu şekilde mi seversiniz?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi sakini vatandaşlarımız, ülkemizde harika doğası ve eşsiz sahili ile bilinen Dipkarpaz bölgesinin bazı kendini bilmezler tarafından kirletildiğini ifade ederek, bu duruma karşı isyanlarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız dün sabah Dipkarpaz’da köpekleriyle yürüyüş yapmak için gittikleri sahildeki manzaranın fotoğrafta görüldüğü gibi olduğunu belirterek, “Sorsanız, “yok efendim biz Karpaz’ı öyle severik, yok her yaz en az üç defa kampa gelirik.”falan filan bir sürü zırvalama. Karpaz’ı siz böyle mi seversiniz? Karpaz’ın güzelliklerini sömürmekten başka hiçbir şey yapmayan bu embesillerin yüzünden hemen hemen tüm plajlarda durum, ne yazık ki bu” dediler.

Lüks jiplerle, özel outdoor kıyafetleriyle, en pahalı kamp ekipmanlarıyla çadır kurup kamp yapan bu kişilerin, arkalarında böyle çöp yığınları bıraktığı müddetçe, onları faydasız ve doğaya zararlı bir canlıdan başka hiçbir şey yapmayacağını ifade eden vatandaşlarımız “Gerçekten yazıklar olsun. Biz artık üzülmekten yorulduk” dediler.

Bu arada çöpleri toplayıp Dipkarpaz Çöplüğü’ne götürdüklerini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, Dipkarpaz bölgesine fotoğraftaki gibi çöp yığınları bırakanları kınayarak bir daha bu şekilde çöp yığınları bırakanları deşifre edeceklerini sözlerine eklediler.