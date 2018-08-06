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Karayolları ne işe yarıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizin en yoğun günlerini yaşadığı yaz aylarında araçlarıyla yolculuk yapan gerek yerli halka gerekse ülkeye gelen turistlere yol gösteren trafik levhalarının fotoğraftaki halini bizlerle paylaşarak isyan ettiler.

Karayolları ne işe yarıyor?
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Sürücü vatandaşlarımız ülke genelinde trafik levhalarının çoğunluğunun görünmez veya okunmaz durumda olduğunu savunarak yetkililere seslendiler.

“Bu ülkenin Ulaştırma Bakanı ve Karayolları Dairesi müdürü. Bu mu ülke turizmine hizmet. Yüzlerce personel var ama yolları kontrol eden yok. Bunun gibi ada genelinde yüzlerce yön levhaları bu vaziyette. Birçoğu ise otlar içerisinde ama gerek yok nasıl olsa devlet mali deniz yemeyen domuz. Hizmete ne gerek var bu sıcaklarda klimalar altında oturmak varken .Yazıklar olsun…” diyerek isyanlarını dile getirdiler

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