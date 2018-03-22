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Karanlık yollarda tehlike kol geziyor

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Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, trafikte yol güvenliğinin en önemli etken olduğunu ancak yol güvenliği yanında araç güvenliğinin de önemli olduğuna vurgu yaparak geçtiğimiz akşam İskele – Lefkoşa anayolunda ilerlerken yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Geçtiğimiz akşam Lefkoşa’dan çıkarak İskele’ye doğru gittiklerini anlatan vatandaşlarımız, “Yonca Kavşağı’ndan sonra İskele’ye dönerek yolumuzda ilerlediğimiz sırada fotoğrafta görülen araç aniden önümüzde bulundu. Sanki de gökten zembille inmiş gibi o aracı önümüzde bulduk. Çünkü bu aracın arkadaki farları ya çalışmıyor veya çok eski olduğundan ışığı yansıtmadığı için onu uzaktan fark etmedik” dediler.

Zaten yollarda aydınlatma lambaları olmadığı için araç kullanmanın zor olduğunu belirten vatandaşlarımız bir de bu gibi araçlarla geceleyin yollara çıkan sürücülerden dolayı kazayla burun buruna kaldıklarını söylediler.

Özellikle geceleyin çift şerit yollar yerine bu gibi anayola bağlanan yollarda polis denetimin olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun yanında araç sürücülerinin de kullandıkları araçlarına bakım yapmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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