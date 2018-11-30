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Kaplıcalılar, avcılara ateş püskürüyor

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Kaplıcalılar, avcılara ateş püskürüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde av sezonunda yaşanan bazı olaylar halkın tepkisine neden oluyor. Av sezonunda, avda keklik ve tavşan avlamada kullanılan köpeklerin av sezonu sonunda ovada bırakılması tepkilere neden oluyor.

Kaplıca köyü sakinleri avlamadığı veya av sezonu bittiği gerekçesi ile ovada ve civar köy yakınlarında bırakılan köpeklerin, yiyecek bulması için köylere girmesi ve bazen insanlara saldırmasına tepki göstererek, bölge halkının tedbir alınması konusunda çağrı yapmasına neden oldu.

Kaplıca Köyü Muhtar Azası Tarık Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaplıca köyünde avcıların bırakmış olduğu köpekler, çocuklarımıza ve hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Bu noktada hiç bir devlet mercii bizimle ilgilenmiyor. En sonunda köy sakini kopekleri öldürecek ve ülkede kotu izlenim bırakacak” dedi.

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