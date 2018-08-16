banner107
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
17 0
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
21 0
“Bu başarı adanın başarısıdır”
“Bu başarı adanın başarısıdır”
58 0
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
31 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
35 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
35 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
126 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
76 0
banner82
banner147

Kamuda gelinen son noktanın göstergesi

banner27

Kamuda gelinen son noktanın göstergesi
banner137

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kamunun her yönüyle adeta dağıldığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Girne Elektik Dairesi veznesi olduğunu belirten vatandaşlarımız, sıra gösteren ışıklı panonun ters döndüğünü ancak burada çalışan kimsenin “herhalde” bunu fark etmediğini dile getirdiler.

“Acaba dövizin yükselişi ve geri düşüşü nedeniyle ışıklı panonun da başımı döndü bilemiyoruz ama bu panonun düzeltilmesi o kadar zor mu ki de çalışanlar buna müdahale etmedi” diyerek sitem eden duyarlı vatandaşlarımız, ülkede kamunun geldiği noktanın bu fotoğrafla ortada olduğunu kaydettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.