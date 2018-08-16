Kamuda gelinen son noktanın göstergesi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kamunun her yönüyle adeta dağıldığını dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Girne Elektik Dairesi veznesi olduğunu belirten vatandaşlarımız, sıra gösteren ışıklı panonun ters döndüğünü ancak burada çalışan kimsenin “herhalde” bunu fark etmediğini dile getirdiler.

“Acaba dövizin yükselişi ve geri düşüşü nedeniyle ışıklı panonun da başımı döndü bilemiyoruz ama bu panonun düzeltilmesi o kadar zor mu ki de çalışanlar buna müdahale etmedi” diyerek sitem eden duyarlı vatandaşlarımız, ülkede kamunun geldiği noktanın bu fotoğrafla ortada olduğunu kaydettiler.