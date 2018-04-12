Kalkınma Bankası’nda Barutçu’ya CTP PM engeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yeni hükümet daire ve kurumlarda yönetim mekanizmalarında kendi kadrolarını kurmak için çalışmalarına yavaş yavaş devam ederken, geçtiğimiz Pazartesi günü yönetim kurulu belirlenen Kalkınma Bankası’nda müdürlük için atamanın henüz yapılamaması dikkat çekiyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olan Kalkınma Bankası için Bakan Özdil Nami’nin müdür olarak Saffet Barutçu’yu önerdiği bildirilirken, CTP Parti Meclisi’nin bu atamaya onay vermediği gelen bilgiler arasında.

Yıllardır Kalkınma Bankası’nda çalışan Saffet Barutçu’yla iyi arkadaş olan Nami’nin hem banka içinden biri olması hem de tanıdığı bir kişi olması nedeniyle bu kişiyi önerdiği bildirilirken, CTP PM’nin buna karşı çıktığı kaydedildi. CTP PM’nin Barutçu’nun TDP sempatizanı olduğu için böyle bir atamaya karşı çıktığı bize ulaşan haberler arasında.