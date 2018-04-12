banner107
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
15 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
6 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
24 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
218 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
29 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
340 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
37 0
Attack yaptılar
Attack yaptılar
23 0
banner82
banner147

Kalkınma Bankası’nda Barutçu’ya CTP PM engeli

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yeni hükümet daire ve kurumlarda yönetim mekanizmalarında kendi kadrolarını kurmak için çalışmalarına yavaş yavaş devam ederken, geçtiğimiz Pazartesi günü yönetim kurulu belirlenen Kalkınma Bankası’nda müdürlük için atamanın henüz yapılamaması dikkat çekiyor.

Kalkınma Bankası’nda Barutçu’ya CTP PM engeli
banner137

 

 

Bize ulaşan bilgilere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olan Kalkınma Bankası için Bakan Özdil Nami’nin müdür olarak Saffet Barutçu’yu önerdiği bildirilirken, CTP Parti Meclisi’nin bu atamaya onay vermediği gelen bilgiler arasında.

Yıllardır Kalkınma Bankası’nda çalışan Saffet Barutçu’yla iyi arkadaş olan Nami’nin hem banka içinden biri olması hem de tanıdığı bir kişi olması nedeniyle bu kişiyi önerdiği bildirilirken, CTP PM’nin buna karşı çıktığı kaydedildi. CTP PM’nin Barutçu’nun TDP sempatizanı olduğu için böyle bir atamaya karşı çıktığı bize ulaşan haberler arasında.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.