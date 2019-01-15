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Kalecik köylüleri isyanda

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Karpaz bölgesi sakini vatandaşlarımız, ülkemizde Ocak ayının başında yağan bereketli yağmurlar sonucunda İskele - Karpaz anayolu üzerinde bulunan Kalecik Tuzluca kavşağı arası yolun çökmelerden dolayı kapatıldığını ve uzun süre yolun açılmamasının Kalecik köyünün yollarını dağıttığını ifade ettiler.

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Kalecik köylüleri isyanda
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Vatandaşlarımız, “Tuzluca barikatından BEM Çimento fabrikasına dönen Kalecik virajına kadar olan yolu kapattılar. İki haftayı geçti ve 2 hafta boyunca yapılan işlem 25 metrelik beton” diyerek neden bu kadar zamandır yolun açılmasını beklettiklerini sorguladılar.

“Bütün araçlar ve kamyonlar Kalecik köyünün içinden geçmek zorunda kaldı. Köyün bütün yolları aşırı yüklü araçlar yüzünden çöktü” diyen vatandaşlarımız, köylünün isyan etmeye başladığını dile getirdiler.

Vatandaşlar, “Devletin bu kadar tembel olmasından dolayı insanları mağdur oldu. Sonra da özelleştirmeye karşı oluyor herkes. Devlet işi anca bu kadar olur” diyerek isyanlarını paylaşarak Kalecik yolunun da yeniden dökülmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.

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