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Kaldırımları işgal, yayaları zor durumda bırakıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde sürücülerin biraz fedakarlık yaparak yürümeyi tercih etmedikleri için uygunsuz parklar yaparak yayaları da zor durumda bıraktıklarını dile getirdiler.

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Kaldırımları işgal, yayaları zor durumda bırakıyor
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Bize bir fotoğrafla ulaşan vatandaşlarımız, fotoğrafın geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’daki Girne Caddesi üzerinde çekildiğini belirterek görüşlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir aracın kaldırım üzerine aracını park ederek ya yan tarafta telefoncuya veyahut ilerdeki başka bir dükkana gittiğini belirten vatandaşımız, “Ama burada daha önce belediye tarafından konulan dubalar vardı. Bu dubalar herhalde acil bir durum için oradan kaldırıldı. Fırsatı değerlendiren sürücüler ise hemen araçlarını kaldırıma park ediyor. Tabii olan yine yayalara oluyor” dediler.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bu cadde üzerinde yapılan bu şekilde parkların yayaları zor durumda bıraktığını ve kazayla burun buruna getirdiğini gözlemlediklerini aktaran vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerini bu cadde üzerinde sadece park yapanları değil kaldırımları da kontrol etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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