Kaldırımlar işgal altında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız dün havanın adeta baharı andırması nedeniyle küçük çocuklarını da alarak yürüyerek dolaşmaya çıktıklarını ancak karşılaştıkları engeller nedeniyle isyan ettiklerini dile getirerek sitemleri paylaştılar.

Bu karşılaştıkları engellerden biri de fotoğrafta görülen Mağusa Gloria Jeans önündeki PT 301 plakalı araç olduğunu dile getiren vatandaşımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu araç sahibi kaldırımı tamamen işgal etmiş. Buradan geçmek için yol kenarına indik ancak orada da araçlar park edilmişti. Bizde yolun içinden canımız avucumuzda çocuğumuzla gitmek zorunda kaldık” dedi.

Salamis Yolu olarak bilinen bu cadde üzerinde birçok yerde bu şekilde araçların park yeri yetersizliği nedeniyle kaldırımlarda olduğunu dile getiren vatandaşımız, bu konuda belediyenin bir çalışma yapması gerektiğini sözlerine eklediler.