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Kaldırımlar bakım bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bahar aylarına girdiğimiz bugünlerde otların boy attığını her tarafın rengarenk olduğunu söyleyerek ilerleyen günler için yaşanabilecek sıkıntıları attıkları resimle bizlerle paylaştılar.

Kaldırımlar bakım bekliyor

“Burası Batıkent evleri (Mormenekşe toprağı) yeşillik alanı! Ne yazık ki havalar ısınıyor hepsi kuruyacak, yeşil alanımız kalmayacak yani. Kaldırımlar boyunca bu yeşilliği görebilirsiniz üstelik de her çeşit ot görme imkanınız vardır” diyen vatandaşlarımız, kuruyacak otların tehlike arz edeceğine dikkat çekti.

Otların yeşilken biçilmesi halinde hem başta sinekler olmak üzere hem de yangın tehlikesine karşı bir önlem olacağını söyleyen bölge sakinleri “Ancak yıllardır bunu yetkililere söylememize karşın kimse buraya zamanında müdahale etmiyor. Yaz aylarında da hem sinekle hem yılanlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz” dediler.

Bu bölgenin hem Mağusa bölgesi hem de Yeni Boğaziçi sınırları içinde olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, kim müdahale edecekse daha fazla gecikmeden müdahale etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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