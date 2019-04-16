Kaldırımlar artık yayalar için değil

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı sürücülerin ya araç park edilecek yerlerin nereleri olduğunu bilmediğini ya da kaldırımların araçlar için değil yayalar için yapıldığını bilmediğini dile getirerek dün sabahleyin fotoğrafladıkları bir araç parkıyla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görüldüğü gibi lüks araç sahibinin aracını kaldırımın üzerine park ettiği için kaldırımda ilerleyen bebek arabalı annenin oradan geçemediğini dile getiren vatandaşımız, “Rocks Hotel’in yanındaki araç yüzünden bugün (dün) ikinci defa bir bebek arabası geçemedi. Kadın bebek arabasıyla yolun içinden geçmek zorunda kaldı” dedi. Girne’de bu şekilde kaldırıma park eden onlarca araba görebileceğimizi ifade eden vatandaşımız, “İlla ki yayalardan birisi ezilecek ve o zaman aklımıza kaldırıma araç park edilemeyeceği görüşü kazınacak. Yoksa bu şekilde aracını kaldırıma park edip ayrılanlar her geçen gün artacak. Zira bu kişilere yasal bir yaptırım uygulanmaması sürece bu iş böyle devam edecek” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.