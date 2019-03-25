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Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, kendisinin yürüyüş yapmayı sevdiğini ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi kaldırımların işgal altında olduğu gibi yolların içinde yürümek zorunda kaldığını ifade ederek isyanını bizlerle paylaştı.

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Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
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Vatandaşımız “Benim anlamadığım bir konu var. Kaldırım insanlar için mi yoksa arabalar için mi? Her gün yürüyüş yapıyorum ben yolda gidiyorum. Arabalar gördüğünüz gibi kaldırımda duruyorlar belediye ve polisimiz nerde çok merak ediyorum” dedi.

Her gün ölümle burun buruna gidip geldiklerini ifade eden vatandaşımız, bu şekilde kaldırımları işgal eden araç sahipleri veyahut işletmeleri kınayarak bu konuda gerekli cezaların kesilmesini talep etti.

İnsanların sağlık için yürürken canından olmaması için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet etti.

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