banner107
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
25 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
235 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
92 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
65 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
145 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
44 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
29 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
533 0
banner82
banner147

Kaldırımlar araç park yeri mi?

banner27

Ayaklı Gazete’ye Hamitköy bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bazı sürücülerin ya trafik kurallarını bilmediğini veyahut ülkede her yerin kendilerinin sandığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Kaldırımlar araç park yeri mi?
banner137

 

 

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Hamitköy ışıklarından Hamitköy’e dönülen kavşağın yaklaşık 100 metre ilerisi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi önüne gelen sürücü aracını kaldırım üzerine park etmiş durumda. Sanki de kaldırımları onların araçlarını park etmesi için yapmışlar gibi park ettiler” diyerek isyan ettiler.

Neredeyse o kaldırımları günde yüzlerce kişinin kullandığını belirten vatandaşlarımız “Özellikle trafik ışıklarına yakın yerde inen birçok öğrenci yürüyerek Hamitköy’deki evlerine gitmek için bu kaldırımı kullanıyor. Ancak kaldırımlar işgal altında olduğu için tabii ki yol içinde yürümek zorunda kalıyorlar” diye konuşarak sitemini dile getirdiler.

Bu bölgeye de belediye zabıtalarının el atmasının şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, kaldırımların araçlar değil yayalar için yapıldığını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.