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Kaldırımdaki araç, bir çocuğun ezilmesine neden olabilirdi

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Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz Salı günü şahit olayı bizlerle paylaşarak bazı şeylerin sorumsuzca yapılması sonucunda kötü neticeler doğurabileceğini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Kaldırımdaki araç, bir çocuğun ezilmesine neden olabilirdi
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Vatandaşımız Salı günü saat 14.40 civarında Gazimağusa Belediye ambarının yanından geçerken tanık olduğum olayı bizlerle paylaştı.

“Fotoğrafta görülen bu kaldırıma park etmiş bilinçsiz sürücü yüzünden bir ilkokul çocuğu bisikletiyle kaldırımdan geçemediği için yola inmek zorunda kaldı ve biraz yolda ilerleyip geri kaldırıma çıktı” diyerek bu çocuğun büyük tehlike atlattığını ifade eden vatandaşımız, böyle sorumsuzca bir park olamayacağını kaydetti.

Vatandaşımız kaldırımların araçlar için değil insanlar için oluğunu belirterek, “Allah korusun o çocuğa bir araçta çarpabilirdi ve canından olabilirdi. Bu nedenle araçlarımızı kaldırımlara değil park yerlerine veyahut trafiği ve insanları engellemeyecek yerlere park etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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