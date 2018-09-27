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Kaldırıma dökülen kum aylardır neden kaldırılmıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin kendi kafasına göre işler yaptığını ve sonucunda ise çevreye molozların ve çeşitli artıkların atıl vaziyette bırakıldığını ifade ederek, bize bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.

Kaldırıma dökülen kum aylardır neden kaldırılmıyor?
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Vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüleceği gibi insanların sık kullandıkları kaldırım üzerinde dökülüp bırakılan kumların aylardır burada durduğunu belirterek “Bu kumları inşaat amaçlı olarak buraya döken kişi veya şirket işi bittiği zaman buradan kaldırması gerektiğini bilmiyor mu? Ya da burada yapılan işi denetleyen bir belediye birimi yok mu?” diye sorguladılar.

Burada bırakılan kumların aylardır burada olduğunu zira üzerinde otlar ve dikenlerin çıktığını ifade eden vatandaşlarımız, kum yığını nedeniyle bu kaldırımı kullanan kişilerin buraya geldikleri zaman yola inmek zorunda kaldıklarını ve bu yolu kullanan araçlarla yüz yüze kaldıklarını ifade ettiler.

Ülkemizde bu düzensizliğin ve bananeciliğin sonucunun ne olacağını merakla beklediklerini dile getiren vatandaşlarımız, yetkililerin buraya müdahale etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.

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