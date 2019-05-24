Kaldırım sanki de araçların park yeridir

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, insanların göz göre göre başkalarının haklarını çiğnemesini kabul edemeyeceğini dile getirerek, bize gönderdiği fotoğrafla isyanını paylaştı.

Duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırım üzerinde park edilmiş vaziyette duran aracın sürücüsünün hiç kimseye aldırış etmeden aracını kaldırıma park ederek gittiğini ifade etti.

"Bu arabayı daha önce de kaldırımı işgal ettiği için sosyal medyadan paylaşmıştım, aynı araba aynı yerde halen duruyor" diyen duyarlı vatandaşımız, aracın park ettiği yerin Çağlayan bölgesinde hisar üstünde en işlek cadde olduğunu kaydetti.

Burada insanların kaldırımı kullandıklarını ancak bu araç nedeniyle yoldan yürümek zorunda kaldıklarını ve araçlardan dolayı ezilme tehlikesi yaşadıklarını söyleyen duyarlı vatandaşımız, “Bu ve bunun gibi duyarsız sürücüleri toplumun ayıplaması gerek. Sanki de kaldırım araçların park yeridir” sözlerine ekledi.