Kaldırım kenarına atık bırakmak olmaz

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı kişilerin gerçekten de yaşadıkları çevreye karşı hiç saygısı olmadığını dile getirerek, bu konuda bizlere gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Mağusa’nın işlek caddelerinden birinde yaşadığını ve bu nedenle belediyenin sürekli olarak bu bölgede temizlik yaptığını çöp topladığını ifade eden vatandaşımız, buna rağmen fotoğrafta görüldüğü gibi bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin evlerinden çıkan atıkları ana yol üzerindeki kaldırım kenarına bıraktığını ifade ettiler.

Bu bırakılan molozların veya atıkların 20 metre ilerde duran çöp konteynerine neden bırakılmadığını sorgulayan vatandaşımız, herkesin her istediği yere çöp veyahut atıkları bırakması sonucunda ülkemizin bir çöplüğe dönüşeceğini unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.