banner107
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
95 0
48 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
62 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
38 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
280 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
81 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
47 0
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
55 0
banner82
banner147

Kaldırım kenarına atık bırakmak olmaz

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bazı kişilerin gerçekten de yaşadıkları çevreye karşı hiç saygısı olmadığını dile getirerek, bu konuda bizlere gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Kaldırım kenarına atık bırakmak olmaz
banner137

Mağusa’nın işlek caddelerinden birinde yaşadığını ve bu nedenle belediyenin sürekli olarak bu bölgede temizlik yaptığını çöp topladığını ifade eden vatandaşımız, buna rağmen fotoğrafta görüldüğü gibi bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin evlerinden çıkan atıkları ana yol üzerindeki kaldırım kenarına bıraktığını ifade ettiler.

Bu bırakılan molozların veya atıkların 20 metre ilerde duran çöp konteynerine neden bırakılmadığını sorgulayan vatandaşımız, herkesin her istediği yere çöp veyahut atıkları bırakması sonucunda ülkemizin bir çöplüğe dönüşeceğini unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.