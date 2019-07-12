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Kaldırım işgali yayılıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin araçlarıyla her yeri işgal edebileceklerini istedikleri şekilde istedikleri yere park edebileceklerini düşünerek hareket ettiklerini belirterek dün şahit oldukları bir olayı bizle paylaştılar.

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Kaldırım işgali yayılıyor
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Fotoğrafta görülen aracın Lefkoşa’da Demokrasi Ortaokulu’nun batı kısmında bulunan kaldırımın üzerinde olduğunu belirten vatandaşlarımız “Arkadaşı normal park yerleri kesmemiş olsa gerek insanların veya bisikletlilerin kullandığı kaldırıma park etti. Ama nerden bilsin ki kaldırımları yayaların kullandığını” diyerek sitem ettiler.

Bu gibi sürücülerin polis tarafından cezalandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, kaldırımların işgalinin her geçen gün arttığını söylediler.

Bu arada Surlariçi bölgesinde bazı sokaklarda ise kaldırımların işletmelerin kaldırıma kurdukları masalarla işgal edildiğini bu nedenle de insanların kaldırım yerine yolda yürümek zorunda kaldığını anlatan vatandaşlarımız, bunlara dur demek için gerek polis gerekse zabıtaların neyi beklediğini sorguladılar.

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