Kaldırım işgali devam ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, bazı sürücülerin ya yolların ve kaldırımların sadece araçlar tarafından kullanıldığını zannettiğini ya da kaldırımlara park etmeyi bir marifet saydığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi kaldırımın bir lüks araç tarafından işgal edildiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bu araç sürücüsü yan tarafta bulunan evin sahibiyse neden kaldırım yerine bahçesine park etmedi. Ya da araç sürücüsü burada kısa süre kalacaksa da neden uygun bir park alanı bulup park yapmadı anlamak mümkün değil” dediler.

Ancak aracın kaldırımda neredeyse 1 saat kaldığını ve o kaldırımı kullanan birçok yayanın ezilme endişesiyle yolun içinden gitmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlarımız “İnsanlarımız veya sürücülerimiz kaldırımların yayalar için olduğunu unutmamalı. Zira kaldırımların da araçlar tarafından işgal edilirse, yayalar ezilecektir” diyerek herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.