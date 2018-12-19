Kağıt poşet kullanımı teşvik edilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşımız, ülkemizde Aralık ayı başından itibaren başlayan naylon poşetin paralı satışı uygulamasının doğru olduğunu ancak amacına hizmet etmediğini savundular.

Vatandaşlarımız “Sebze meyve poşeti için bile para verir olduk. Tabi ki poşetler kullanılmamalı! Çok tehlikeli ve doğa için zararlı ama plastik poşetin alternatifi vardır elbet ayni maliyete yani 1 kuruşa kağıttan poşet yapılabilir” diyerek naylon poşet yerine kağıt poşet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Patatesi veya 1 kilo domatesi elde taşıyacak halimiz olmadığını belirten vatandaşlarımız, “Geçen hafta pazara gittik, herkes naylon poşetle alış veriş yapmaya devam etti. Devletin yanlışı şu her zaman ki gibi yasakçı bir zihniyet alternatif sunmadan direk cezai işlem. Marketçilerin tabi işine geldi bu iş. Neden kağıt poşete geçmediler hala zannedersiniz? Tabii ki geçmezler ellerinde ki poşetlerden 25 kat gelir elde edecekler!” diyerek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.