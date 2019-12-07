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Kaçak geçti, yasal dönerken tutuklandı

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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip daha sonra yasal olarak ülkeye giriş yapmaya çalışan İbrahim Işık ve ona yardım eden Emrah Özdemir tutuklandı

Kaçak geçti, yasal dönerken tutuklandı

Evrim KAMALI

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip daha sonra yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlı İbrahim Işık ve ona yardım eden zanlı Emrah Özdemir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İbrahim Işık’ın zanlı Emrah Özdemir’in teşvik ve yardımıyla Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirtti. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı Emrah Özdemir ve aranan bir kişinin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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