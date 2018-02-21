Jelly gibi sallanan tuğlalar korku veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde trafiğin gerçekten de çok hafife alındığını ve bu nedenle beklenmedik kazalar ve ölümler olduğunu dile getirerek, dün Girne – Değirmenlik dağ yolunda rastladıkları bir TIR’ı toğraflayarak bizlere gönderip sitemlerini paylaştılar.

Son günlerde bazı çekicilerin 4-5 yerden bağladığı araçları taşımalarına karşın haber olduklarını belirterek, fotoğrafta görülen tuğla yüklü olan TIR’da ise hiçbir emniyet alınmadığını gözlemlediklerini söylediler.

“Fotoğrafta da görüldüğü gibi tuğla yüklü TIR aracın üzerinde neredeyse 10 palet bağlanmamış tuğla vardı ve her çukurda jelly gibi sallanıyorlardı” diyen vatandaşlarımız, bu gibi sürüş emniyeti olmayan araçların yollarda bulunmasına müsaade eden şirketlerin cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler.

Bu araçtan düşecek tuğlaların arkadan veyahut karşıdan gelen diğer araçların kaza yapmasına hatta kötü sonuçlar yaşanmasına neden olacağını unutmadan gerekli önlemler alınması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, yollarımızda herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet ettiler.