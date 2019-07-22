Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, tüm uyarılara işaretlere rağmen birçok sürücünün özürlü vatandaşları hiçe sayarak özürlüler için ayrılan park yerlerine park etmeye devam ettiğini dile getirerek bu konudaki isyanını bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız Girne kordonboyunda özürlüler için ayrılan park yerine sürekli hiçbir özrü olmayan sürücülerin park ettiğini belirterek “Gerçi son model Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun. Yani bu durumda suç Jaguar şirketinin oluyor. Yoksa zengin abimiz engelli park alanının %60'ını neden işgal etsin?” diyerek bir gönderme yaptı.

Zabıta ve polis işbirliği ile bu ülkede kurallara uyanlar mağdur olup zarar gördüğünü savunan vatandaşımız “Evet belki herkes biraz hatalı; ancak sinyal vermek, doğru park etmek, yaya alanı işgal etmemek, biraz da saygılı olmak çok zor değil” diye konuştu.

Vatandaşımız evrak işlerinin kendisini pek etkilemediğini ama bu saydığı şeylerin etkilediğini dile getirerek herkesin trafik kuralarına uyması ve başkalarının haklarına saygı duyması halinde trafikte sorun kalmayacağını sözlerine ekledi.