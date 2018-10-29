İthal tavuk etinin fiyatını görenler şok oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bir süre önce hükümetin aldığı tavuk etinin ülkeye ithalini serbest bırakılması kararı sonrasında birkaç gün önce ilk tavuk etinin yapılarak raflara gelmesi sonucunda gördükleri fiyatlar karşısında hem şok olduklarını hem de haklılıklarının ortaya çıktığını ifade ettiler.

Vatandaşlarımız kendilerinin daha önce çevrelerine ithal edilecek tavuk etinin fiyatının yerli tavuk eti fiyatlarından daha düşük olmayacağını söylediklerini belirterek, “Haklı çıkmak değil doğruyu anlatmak için düşüncelerimizi paylaşıyoruz. İthal tavuk olayının yanlışlıklarını anlatmış gerek yerli malının gerekse sağlık faktörünü ortaya koymuştuk. Bizlere Hacı Ali’nin avukatı mısınız ya da ortağı mısınız diyenlerde oldu. Ve ithal tavuklar geldi raflarda yerlerini aldı. Ucuz tavuk yiyeceğini söyleyenler fiyatları görünce ne diyecekler merakla bekliyoruz” dediler.

Raflarda yerini alan ithal tavuğun kilosunun 24 TL’den satıldığını belirten vatandaşlarımız, “Bu fiyatlarla tavuk yemek yerine yerli üretim tavuk yeriz, en azından yerli üretimi desteklemiş oluruz” diyerek yapılan yanlış uygulamanın kısa sürede sonlanmasını umut ettiklerini kaydettiler.