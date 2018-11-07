İşyerlerinin önünü temizlemekten aciz bir toplum olduk

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek kendini bilmez kişilerin gerekse işletme sahiplerinin çevreye karşı duyarsız olduğunu belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’daki Surlariçi bölgesindeki Girne Caddesi üzerinde bulunan ara sokak olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi yol üzerinde mavi çizgi var. Bunun da anlamı turistlerin gezi yoludur. Ancak çizginin üzerinde araç park edilmiş durumda. Bunu geçelim esas çirkinlik ise yol üzerinde bulunan işletmelerin önü moloz ve pislikten geçilmiyor” dediler.

Bu görüntüleri gören bir turisttin aklına gelen ilk şeyin pislik içinde yaşayan bir toplum olduğumuz olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Yani bu işletme sahiplerinin veyahut çalışanlarının kapılarının önlerini temizlemek bu kadar zor mu? Ya da bu mavi çizgi üzerine park yapmak yerine ileride park yerine gidip park etmek bu kadar zor mu?” diye sorgulayarak sözlerini tamamladılar.