Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkede Aralık ayı ortasından itibaren başlayan bereketli yağmurların çiftçilerin yüzünü güldürürken, araç sürücülerini ise mutsuz ettiğini zira yolların halinin içler acısı olduğunu dile getirerek isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Güvercinlik – Tuzla anayolu olduğunu belirten vatandaşlarımız, son yağan yağmurlar nedeniyle yolun suya boğulduğunu bu nedenle de araçlarıyla bu yoldan geçerken haşat olduğunu vurguladılar.

Dün sabah saatlerinde bu yolu kullanarak sanayideki işyerlerine doğru giderken fotoğraftaki içi su dolu çukura düşmeleri neticesinde ön lastiği parçaladığını anlatan bir vatandaşımız, “Bu yolun yıllardır tamir beklediğini yetkililere söylüyoruz ama kimsenin dinlediği yok. İsyanımızı sağır sultan duydu ama bizim hükümet yetkilileri duyamadı” diye konuştular.

Bu yoldaki çukurların daha ne kadar büyümesi gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Yoldaki çukurlarda biriken suyun içinde balık avlayabilecek kadar büyümüş durumda, ancak kimse bir müdahale etmedi” diyerek sözlerini tamamladılar.