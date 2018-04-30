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İşte memleketin hali

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İşte memleketin hali
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Ayaklı Gazete’ye Lefke bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, dünyada birçok ülkenin Ay veya Mars’a giderek yaşamayı planlarken ülkemizde halen devlet dairelerinde birçok eksik nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız bize gönderdiği seyrüsefer kağıdının fotoğrafını göstererek “İşte memleketin hali. Lefke bölgesinde 4 - 5 saattir elektrik yok. Motorlu Araç Kayıt ve Seyrüsefer Dairesi’ne seyrüsefer çıkarmak için gittim. Oradaki çalışan ‘Elektrik yok. Çıkaramayık’ dedi. Bir devlet dairesinde jeneratör bile yok. Bu nasıl bir devlet anlayışı” diye konuştu.

Vatandaşımız, bu yüzyılda bir devlet dairesinde jeneratör olmamasının kabul edilemez bir durum olduğunu yineleyerek “İşte halimiz, işte memleketin hali. Yorum siz de” diyerek sitemini dile getirdi.

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