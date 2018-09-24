banner107
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
30 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
144 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
14 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
471 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
242 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
50 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
19 0
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
54 0
banner82
banner147

İskele ve bölgesinde sinek istilası

banner27

Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, son bir haftadır İskele merkez ve civarında inanılmaz derecede sinek veya mikroplu sivrisinek istilası olduğuna dikkat çekerek, sitemlerini ve bunun nereden kaynaklanabileceği konusundaki görüşlerini aktardılar.

İskele ve bölgesinde sinek istilası
banner192

 

“Çocuklarımızı mikrobik sinek ısırmasından oluşan şişkinliklerden neredeyse doktora götüreceğiz. Sivrisinek veya haşere ile mevsimsel değişikliğin olduğu bu dönemde mücadele çok daha kolay olması gerekirken İskele merkez ve civarında böyle bir istila şeklinde sinek hiç normal değil” diyen vatandaşlarımız, bunun birkaç sebebi olabileceğini kaydettiler.

Bu sebeplerden birinin son günlerde çıkan çöplük alanındaki yangın ve dumanların neden olduğu orda üreyen mikroplu sinek istilası merkeze doğru gelmesi olabileceğini belirten vatandaşlarımız, bunun çöplüğün yoğunluklu ilaçlanmasıyla sorun kaynağında çözülebileceğini ifade ettiler. 
İkinci sebebin İskele bölgesinde olan bazı sitelerin arıtma tesisleri sağlıklı çalışmadığından sivrisineğin üremesine sebebi olabileceğini söyleyen vatandaşlarımız, bu tesislerin kontrol edilerek sıkıntılı olanlara müdahale edilmesi gerektiğini kaydettiler.
Ayrıca merkezde bulunan biyolojik mücadele sinekliklerinin eksik olanları tamamlanması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Halk sağlığı ve hijyeni yerel yönetimin sorumluluğunda olan bir hizmettir. Kısa sürede yapılabilecek etkin tedbirlerle İskele Belediyesi bu sorunu çözmelidir.” diyerek belediyeyi göreve davet ettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.