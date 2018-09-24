İskele ve bölgesinde sinek istilası

Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, son bir haftadır İskele merkez ve civarında inanılmaz derecede sinek veya mikroplu sivrisinek istilası olduğuna dikkat çekerek, sitemlerini ve bunun nereden kaynaklanabileceği konusundaki görüşlerini aktardılar.

“Çocuklarımızı mikrobik sinek ısırmasından oluşan şişkinliklerden neredeyse doktora götüreceğiz. Sivrisinek veya haşere ile mevsimsel değişikliğin olduğu bu dönemde mücadele çok daha kolay olması gerekirken İskele merkez ve civarında böyle bir istila şeklinde sinek hiç normal değil” diyen vatandaşlarımız, bunun birkaç sebebi olabileceğini kaydettiler.

Bu sebeplerden birinin son günlerde çıkan çöplük alanındaki yangın ve dumanların neden olduğu orda üreyen mikroplu sinek istilası merkeze doğru gelmesi olabileceğini belirten vatandaşlarımız, bunun çöplüğün yoğunluklu ilaçlanmasıyla sorun kaynağında çözülebileceğini ifade ettiler.

İkinci sebebin İskele bölgesinde olan bazı sitelerin arıtma tesisleri sağlıklı çalışmadığından sivrisineğin üremesine sebebi olabileceğini söyleyen vatandaşlarımız, bu tesislerin kontrol edilerek sıkıntılı olanlara müdahale edilmesi gerektiğini kaydettiler.

Ayrıca merkezde bulunan biyolojik mücadele sinekliklerinin eksik olanları tamamlanması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Halk sağlığı ve hijyeni yerel yönetimin sorumluluğunda olan bir hizmettir. Kısa sürede yapılabilecek etkin tedbirlerle İskele Belediyesi bu sorunu çözmelidir.” diyerek belediyeyi göreve davet ettiler.