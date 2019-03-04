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İşini garantiye aldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla plaka olayına mizahi bir yaklaşım yaparak görüşlerini bizlerle paylaştı.

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İşini garantiye aldı

 

Ülkemizde 1 Şubat tarihinden itibaren tüm araç plakalarının yeni şekil plakalanmaları için çıkarılan yasa kapsamında sürücülerin de araçlarının plakalarını değiştirdiğini belirten vatandaşımız, “Anlaşılan bu sürücümüz de aracının plakalarını yeniledi. Ancak işini garantiye almak için eski plakasını da üzerinden sökmedi. Çünkü geçmiş yıllarda plakalar konusunda kısa sürede birçok kez değişiklik yapılmıştı” dedi.

Bu şekilde hem yeni hem de eski plakayla yollarda sürüş yapmanın bir sakıncası olup olmadığını sorgulayan vatandaşımız, bu konuda bir yasa olmadığına dikkat çekti.

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