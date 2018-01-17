İşçiler, 15 metre yükseklikte ölümle dans ediyor

Fotoğrafta görülen inşaatın Lefkoşa’nın Yenikent bölgesinde yapılmakta olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, özellikle son zamanlarda yaşanan iş kazası ölümlerinin çoğunun inşaat çalışmalarında yüksekten düşme olduğuna dikkat çekerek, fotoğrafta görüldüğü gibi en az 15 metre yüksekte kalıp kuran bu inşaat işçilerinin adeta ölümle dans ettiklerini dile getirdiler.
Hiçbir güvenlik önlemi olmadan, bu inşaat işçilerinin nasıl bu şekilde çalıştığını sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız “İnsanoğlu her an için bir dikkatsizlik yapabilir. Bu dikkatsizliğinin sonucu da canına mal olabilir. Ancak bunu herhalde düşünecek kapasitede değiller” diye konuştular.
Ne başlarında bir kasket ne de bellerinde bir halat olmayan bu inşaat işçilerinin bu şekilde çalışmasına izin veren müteahhitlerin de suçlu olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.
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