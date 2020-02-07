İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının son zamanlarda oldukça düşmesi nedeniyle evlerde ısınmak için yakılan odun sobası veya şöminelerden dolayı adeta dışarıya çıkamaz oldukları ifade ederek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Gerek odun sobalarından gerekse şöminelerden etrafa yayılan is kokularının kendilerini oldukça etkilediğini savunan vatandaşlarımız, “Etrafa yayılan is kokusu nedeniyle zaman zaman nefes alamaz oluyoruz. İnsanlara da yakmayın diyemeyiz. Zira elektrik ücretleri el yakıyor” dediler. Kendilerinin geçtiğimiz aya göre bu ay yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla elektrik ödediğine dikkat çeken vatandaşlarımız, asgari ücretlilerin ısınmak için elektrik yerine odun sobası kullanmasına hak verdiklerini sözlerine eklediler.