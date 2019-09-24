İş güvenliği sadece sözde

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla ülkemizde iş güvenliği konusunda birçok uyarılar ve söylemler olmasına karşın birçok iş kazası yaşanarak ölümler olduğunu ancak kimsenin ders almadığını dile getirerek sitemlerini paylaştı.

“İş güvenliği var ya bizde! Ne uyan var, Ne de denetleyen. Kabak kesen çok ama” diyen vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi bir belediye çalışanın büyük bir kepçe ağzında bayrak direkleri üzerinde iş yapmaya çalıştığını ifade etti.

Bu kişinin ne bir kemerle bağlı olduğunu ne de kafasında kasket olduğunu belirten vatandaşımız, “Allah korusun dengesini kaybetmesi durumunda neredeyse 6 metre yüksekten düşerek bir yerini kıracak ya da canından olacak. Sonra da iş güvenliği olmadığı için feryat figan edilecek” diye konuştu.

Ülkemizde bu görüntülerin hemen hemen her yerde olduğunu söyleyen vatandaşımız, “Ben ülkemi bu yüzden çok seviyorum. Zira sadece konuşuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.