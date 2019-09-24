İş güvenliği sadece sözde

“İş güvenliği var ya bizde! Ne uyan var, Ne de denetleyen. Kabak kesen çok ama” diyen vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi bir belediye çalışanın büyük bir kepçe ağzında bayrak direkleri üzerinde iş yapmaya çalıştığını ifade etti.
Bu kişinin ne bir kemerle bağlı olduğunu ne de kafasında kasket olduğunu belirten vatandaşımız, “Allah korusun dengesini kaybetmesi durumunda neredeyse 6 metre yüksekten düşerek bir yerini kıracak ya da canından olacak. Sonra da iş güvenliği olmadığı için feryat figan edilecek” diye konuştu.
Ülkemizde bu görüntülerin hemen hemen her yerde olduğunu söyleyen vatandaşımız, “Ben ülkemi bu yüzden çok seviyorum. Zira sadece konuşuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.