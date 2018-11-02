“İş güvenliği mi o da ne?”

Ayaklı Gazete’ye gönderdikleri bir fotoğrafla ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede inşaat sektöründe çalışan işçilerin tam anlamıyla canları ellerinde çalıştığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Söz konusu inşaat çalışmasının Lefkoşa’da olduğunu belirten vatandaşlarımız, inşaat işçilerinin üçüncü kat için kalıp çaktığını ancak hiçbir iş güvenliği ve emniyetin alınmadığını ifade ettiler.

Bu inşaat işçilerinin 20 cm genişliğindeki bir kalasın üzerinde çalıştıklarını ve kafalarında ne bir kask ne de bellerinde bir emniyet kemerinin olduğunu gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız, “Emniyet mi, iş güvenliği mi o da ne? Bu insanların hayatları adeta incir ipine bağlı. Bu işçilerin canları bu kadar ucuz olmamalı” diyerek sözlerini tamamladılar.