banner255
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
19 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
168 0
 
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
166 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
97 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
57 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
banner82

İş güvenliği mi dediniz o da ne?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede son zamanlarda yaşanan özellikle inşaat kazaları sonucu ölümlere karşın halen inşaat işçilerinin iş güvenliği olmadan çalışmaya devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner262
İş güvenliği mi dediniz o da ne?
banner267

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen inşaatın Lefkoşa’da belediye tiyatrosu binasının arkasında yapımı devam eden apartman tarzı bir inşaat olduğunu ifade ederek, “Neredeyse 8 katlık bu binanın en yukarısında kafalarında ne bir kasket ne de bellerinde bir halat bağlı olmadan kalasların üzerinde canları avuçlarında çalışan bu işçilerin acaba hiç mi akılları yok? Yoksa iş güvenliği mi o da ne modundalar mı? Ya da müteahhidin hiç mi aklı yok onları uyarıp iş güvenliğini sağlamak için” diyerek düşüncelerini paylaştılar.

Bu insanların ekmek parası kazanacak diye canlarından olmaması için artık ülkede herkesin biraz daha sorumlu hareket etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, Çalışma Dairesi’nin de denetimlerini sıklaştırması gerektiğini sözlerine eklediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.