İş güvenliği mi dediniz o da ne?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede son zamanlarda yaşanan özellikle inşaat kazaları sonucu ölümlere karşın halen inşaat işçilerinin iş güvenliği olmadan çalışmaya devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen inşaatın Lefkoşa’da belediye tiyatrosu binasının arkasında yapımı devam eden apartman tarzı bir inşaat olduğunu ifade ederek, “Neredeyse 8 katlık bu binanın en yukarısında kafalarında ne bir kasket ne de bellerinde bir halat bağlı olmadan kalasların üzerinde canları avuçlarında çalışan bu işçilerin acaba hiç mi akılları yok? Yoksa iş güvenliği mi o da ne modundalar mı? Ya da müteahhidin hiç mi aklı yok onları uyarıp iş güvenliğini sağlamak için” diyerek düşüncelerini paylaştılar.

Bu insanların ekmek parası kazanacak diye canlarından olmaması için artık ülkede herkesin biraz daha sorumlu hareket etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, Çalışma Dairesi’nin de denetimlerini sıklaştırması gerektiğini sözlerine eklediler.