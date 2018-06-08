banner107
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
443 0
133 0
36 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
62 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
165 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
117 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
591 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
banner82
banner147

İş güvenliği hat safhada

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli sakini bir vatandaşımız, ülkemizde onca uyarıya ve cezaya rağmen iş güvenliği konusunda yine bildik görüntülerin ortaya çıktığını söyleyerek, bizlere gönderdikleri fotoğrafla ilgili sitemlerini dile getirdi.

İş güvenliği hat safhada
banner137

Fotoğrafın Gönyeli’de dün çekildiğini ifade eden vatandaşımız “İş güvenliği hat safhada. Tahta gırılsa yeğenim mefta ... Tabii burada o adam o işi mecbur olduğu için yapar. Patronu ise daha fazla para kazansın diye iş güvenliği için para harcamaz”diyerek isyan etti.
Çalışma Dairesi’nin  bu konuda son zamanlarda büyük hassasiyeti olduğuna dikkat çekerek bunu ihbar kabul edip müdahale etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Bir insanın canı işten daha önemli değildir. Eğer iş yapması isteniyorsa iş güvenliğine de önem verilmelidir”diye konuştu.

Avrupa’da özellikle inşaat alanlarında iş güvenliğinin en öncelikli iş olduğunu ve iş güvenliği olmayan inşaatların çalışmasına izin verilmediğini belirten vatandaşımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.