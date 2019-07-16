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İş güvenliği diye diye parçalanıyoruz ama

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İş güvenliği diye diye parçalanıyoruz ama
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde sürekli olarak iş kazaları yaşandığını ve zaman zaman bu iş kazalarında suçsuz birçok kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek geçtiğimiz gün şahit oldukları bir durumu fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitem ettiler.

“Fotoğrafta görüldüğü gibi inşaatı tamamlanmış bir apartmanda çalışan boyacıların yazın en sıcak günlerinde apartmanların balkonunda boya yapmaya çalışıyor. Ancak ne üzerilerinde bir emniyet unsuru ne de kafalarında bir kasket” diyen vatandaşlarımız, bu çalışanların dengelerini kaybetmeleri durumunda en az 7 metre yüksekten yere çakılacaklarını kaydetti.

İş güvenliği konusunda dünyadan çok gerilerde olduğumuzu savunan vatandaşlarımız, bunda işverenler kadar işçiler ve Çalışma Bakanlığına bağlı memurlarında suçlu olduğunu söylediler. İşverenin sorumluluğunu üzerine getirmemesi yanında işçinin de güvenliği için talepte bulunmadığı kaydeden vatandaşlarımız, devlet memurunun da iş güvenliği için denetim yapmayı ihmal ettiğini sözlerine ekleyerek “İş güvenliği diye parçalanıyoruz ama nafile kimse duymuyor” diyerek sözlerini tamamladılar

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