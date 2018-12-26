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İş güvenliği böyle mi olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda artan iş kazalarına rağmen halen daha iş güvenliği konusunda birçok iş veren ve işçinin gerekli önlemi almamakta ısrarlı olduğunu savunarak, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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İş güvenliği böyle mi olur?
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Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Gönyeli’de oldukça işlek bir caddenin olduğu bölgedeki yeni bir apartmana ait olduğunu belirterek, “Bu apartmanın üzerinde adeta ölümle dans eden bu işçiler acaba bilinçli bir şekilde mi oraya çıkarıldılar yoksa içki tesiri altında mıydılar? Zira hiçbir güvenlik önlemi almadan iş yapıyorlardı” dediler.

Bu çalışanların kafalarında ne bir kasket olduğunu, ne de bellerinde bir halat takılı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Canları Allah’a emanet bir şekilde çalışan bu işçilerin buradan düşmeleri sonucunda yaşanacak bir felaketin sorumlusu kim olur?” diyerek sorguladılar.

İşçilerin de böyle koşullarda çalışmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, iş güvenliğinin ön planda olması gerektiğini unutmamaları gerektiğini sözlerine eklediler.

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